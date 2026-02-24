お笑いコンビ、EXITのりんたろー。（39）が24日、都内で「HOT PEPPER Beauty AWARD 2026」授賞式にゲストとして登場した。ユーザーの支持を集めた「ベストサロン部門」表彰のプレゼンターを務めた。「日ごろから思い立ったら即行動派なもんですから、髪を切りたい、ネイルをしたいと思ったらホットペッパービューティーさんにお世話になっております！」と元気よくあいさつした。タレント本郷杏奈（34）との間に、23年11月に第1子