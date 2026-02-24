１５日、河北省石家荘市のショッピングモール内で新春文化クリエーティブ商品を選ぶ客。（石家荘＝新華社記者／郭軼凡）【新華社南寧2月24日】中国ではここ数年ペットを飼う人口が拡大し続けており、それに伴って春節（旧正月）期間中のペット預かり需要も急増している。「預け先を見つけるのも一苦労」という状況が広く見られるようになり、春節の消費市場における一大注目ポイントとなっている。複数の地域のペットサービス