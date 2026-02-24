お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在の住まいについて語った。この日のゲストはお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹。又吉は2015年に小説「火花」で芥川賞を受賞、昨年は音楽劇「エノケン」の脚本を手掛け、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」にも出演するなど多忙な日々を送っている。司会の黒柳徹子は又吉について「以前はお風呂な