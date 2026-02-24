東京VのDF深沢大輝（27）とMF稲見哲行（26）が24日、チームのホームタウンの稲城市立若葉台小学校で、5年生119人に「気候アクション」について授業を行った。Jリーグが取り組んでいる「Jリーグ環境教育授業」の一環で、各クラブが気候アクションアンバサダーを任命、各地域で活動している。アンバサダーは選手やOBらが就任するが、現役選手が都内で講師として授業を行ったのは初めて。授業は映像で地球温暖化について学び、児