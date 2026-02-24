女優の齊藤京子（28）が23日深夜に放送されたテレビ朝日系「キョコロヒー」（月曜深夜0・15）に出演。飲み会への本音を明かした。この日は、タレントで俳優・歌手のウエンツ瑛士が、「昨今の先輩・後輩事情に一石を投じたい」と、令和の上下関係について物申した。「後輩が飲み会の誘い、めっちゃ断ってくる」「時代を盾にしすぎて優しさがなくなってる」と、後輩が先輩の誘いをさらっと断っている現状を訴えた。自身はかつ