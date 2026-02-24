内閣府は24日、国の災害備蓄拠点を富山市に増設すると発表した。来年3月末までの運用開始を目指す。稼働中の立川防災合同庁舎（東京）に加え、全国8カ所に拠点を設けることが決まっているが、北陸地方は拠点から離れており、災害時の迅速な支援が難しいとして追加設置する。拠点は富山市で10カ所目。内閣府は今後、他地域で増設することも視野に入れる。8カ所は札幌市、仙台市、愛知県長久手市、兵庫県三木市、高知県香南市、