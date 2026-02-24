お笑いコンビ、EXITの兼近大樹（34）が24日、都内で「HOT PEPPER Beauty AWARD 2026」授賞式にゲストとして登場した。ユーザーの支持を集めた「ベストサロン部門」表彰のプレゼンターを務めた。ピンク髪が印象的な兼近は「見渡す限り『ビビッド・フラミンゴ・ピンク』はいないなと思って。あんまりはやってないのかな。どなたか切ってくれる方がいたら、大金はたいて切ってもらいたいと思います！」と会場を見渡した。「賞をわたす