タレントの上沼恵美子（70）が、21日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい」に出演。関西の超有名スポットに「30年ぶり」に訪れたことを明かした。番組は、70歳になった上沼恵美子に「未知の世界」を体験してもらう企画。冒頭は、MCの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一と一緒に「JR大阪駅に来ました」と始まった。上沼は「ニュースで見たんですけど、20年ぐらい前かな。一度も来たことない」と、大阪駅が改装されてから、