ミラノ・コルティナ五輪史上最多となる２４個（金５、銀７、銅１２）のメダルを獲得し日本選手団が２４日、成田空港着の航空機で帰国し、都内のホテルで帰国会見を行った。伊東秀仁団長、原田雅彦副団長に加え、フィギュアスケートペア金、団体銀の三浦璃来、木原龍一組や、女子銀、団体銀の坂本花織らメダリスト１５人が参加した。伊東団長はチームジャパンの無事帰国を報告し、多くの激励、声援に感謝した。原田副団長は