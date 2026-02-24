青森県出身のタレント、王林（27）が24日、都内で「HOTPEPPERBeautyAWARD2026」授賞式にゲストとして登場した。ユーザー投票で決定した人気ヘアスタイルを発表する「ベストスタイル部門」表彰のプレゼンターを務めた。王林は鮮やかなピンクのワンショルダードレスを着て登場。アイドル時代からの髪形遍歴を振り返った。「2022年までりんご娘っていうグループにいて、メンバーそれぞれ髪形が決まってたんです」と回顧。自身