歌手の相川七瀬（51）が24日、インスタグラムを更新。次男RIO君が、17日に亡くなったことが発表されたドラマーの真矢さんのドラムを演奏する姿を公開した。相川は「真矢さんのドラムを叩かせてもらう小学生の頃の次男」とつづり、RIOくんが楽しそうにドラムを演奏する姿を動画で投稿した。この動画にフォロワーからは「息子さん、いい体験されましたね」「ちゃんと受け継がれて行きますよ」「上手になったのも真矢さんのおかげです