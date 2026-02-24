B1東地区の群馬クレインサンダースは2月24日、ヨハネス・ティーマンが『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 ヨーロッパ地区予選』の男子ドイツ代表（FIBAランキング2位）に選出されたことを発表した。 32歳のティーマンは206センチ110キロのパワーフォワード。母国のドイツでキャリアを積み、2024－25シーズンに群馬へ加入した。副キャプテンを務める今