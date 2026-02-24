きょう東証グロース市場に新規上場したイノバセルは、午前９時１２分に公開価格１３５０円を１０２円（７．６％）下回る１２４８円で初値をつけた。これがきょうの高値となり、午前９時４０分ごろにかけて９５０円まで下落。その後は１１００円台後半まで持ち直す場面があったものの再び売り優勢となり、後場に入ってからも冴えない展開で、結局初値を下回る１０５０円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS