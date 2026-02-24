２４日の債券市場で、先物中心限月３月限は小幅続伸。米関税政策を巡る不透明感からリスク回避ムードが強まり、１０年債利回りは２．０５５％と約２カ月ぶりの低水準をつける場面があった。 米連邦最高裁は２０日、トランプ関税の合憲性が争われた訴訟で、米国が各国・地域に課した相互関税などを違憲と判断した。トランプ米大統領は世界各国に対して新たな関税を課す方針を提示し、２１日には近く発動を予定する新関