○経済統計・イベントなど ００：００米・リッチモンド連銀製造業指数 ００：００米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ００：００米・卸売在庫 ００：００米・卸売売上高 ０８：５０日・企業向けサービス価格指数 ０９：３０豪・消費者物価指数 １６：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １６：００独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値） １６：４５仏・消費者信頼感指数 １９：００