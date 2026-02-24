2024年12月3日に韓国で非常戒厳騒動を起こした尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領側が、内乱首謀容疑で無期懲役を言い渡された1審判決を不服として控訴した。【関連】尹前大統領への無期懲役判決に遺憾の声「死刑が正義だ！」同騒動を捜査したチョ・ウンソク特別検察官（特検）チームも、協議の末に控訴審の判断を仰ぐ方針を決めたと伝えられている。尹前大統領の代理人団は、内乱首謀事件の判決に対する控訴状を提出したと2月24