韓国で2025年の訪韓外国人観光客数が過去最多を更新するも、海外へ出国した韓国国民の数がこれを上回ったことで、観光収支が3年連続で100億ドル（日本円＝約1兆5507億8000万円）を超える赤字を記録した。【関連】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国韓国の旅行・観光産業専門研究機関「ヤノルジャリサーチ」が2月24日に発表した「2025年韓国インバウンドおよびアウトバウンド観光実績分析」報告書によると、2025年に韓