オスカージャパンは、「モバイルBOY」の最新モデルを2月20日からクラウドファンディングサイト「GREENFUNDING」で先行販売している。モバイルBOYは、ゲーム300本を搭載した“遊べる”モバイルバッテリーとして話題を呼んだ。その前機種から大幅アップデートを実施し、現在、数量限定で最大38％オフの特典を用意している。●ちょっと笑えるのに本気で使える遊べるモバイルバッテリー前機種は支援額1600万円以上、支援者1700人超