24日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前週末清算値比500円高の5万7340円で取引を終えた。出来高は3万9568枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万7321.09円に対しては18.91円高。 株探ニュース