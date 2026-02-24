24日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前週末清算値比16ポイント高の3820.5ポイントで取引を終えた。出来高は6万437枚だった。この日のTOPIXの現物終値3815.98ポイントに対しては4.52ポイント高。 株探ニュース