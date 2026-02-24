24日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比170ポイント高の3万4570ポイントで取引を終えた。出来高は4263枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4524.61ポイントに対しては45.39ポイント高。 株探ニュース