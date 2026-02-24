24日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比9ポイント安の720ポイントで取引を終えた。出来高は6262枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値728.94ポイントに対しては8.94ポイント安。 株探ニュース