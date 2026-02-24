24日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比15ポイント高の2006.5ポイントで取引を終えた。出来高は534枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2019.53ポイントに対しては13.03ポイント安。 株探ニュース