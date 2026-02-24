Ｗｅｌｂｙ [東証Ｇ] が2月24日大引け後(16:00)に非開示だった業績見通しを発表。26年12月期の業績予想は連結営業損益が3000万円の赤字(前期は4億5200万円の赤字)に赤字幅が縮小する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 売上高について、当社においては、引き続き製薬企業向けの受注活動や既存PHR サービスの改修等に取り組むとともに、先行投資を進めていた疾患領域単位でのPH