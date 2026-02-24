札幌市が進める緊急排雪は当初、２月中の完了を目指していましたが、秋元市長は会見で３月上旬までかかる見込みであると発表しました。札幌市西区の住宅街です。朝から重機で道路脇の雪山を崩していました。（百瀬記者）「２月の終盤に差し掛かっていますが、緊急排雪が急ピッチで進められています」２月２日から始まった緊急排雪は、道幅を早急に確保するためにスピードを重視していて、交通量の多い道路から優先的に進めら