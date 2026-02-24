１月２５日の記録的な大雪を受け、２月２日に始まった緊急排雪について、秋元市長は２月中に終えることを目標としていましたが、２４日の時点で進捗は７割ほど、完了は３月上旬にずれ込むと明らかにしました。２月１９日の大雪による除排雪のやり直しや、週末の暖気によるザクザク路面への対応などにより、全体として完了が遅れるということです。