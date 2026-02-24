中国商務部は2月24日、「中華人民共和国輸出管理法」と「中華人民共和国両用物品輸出管理条例」など法律・法規の関連規定に基づき、国家の安全と利益を守り、拡散防止などの国際義務を履行するため、三菱造船など日本の軍事力向上に関与する日本企業20社を輸出管理リストに追加し、以下の措置を講じると発表しました。1．輸出事業者が20社の企業に軍民両用品目を輸出することを禁止し、国外の組織と個人が中華人民共和国原産の軍民