スノーボードは金メダル4つを含む9個のメダルと大健闘。そんな切磋琢磨したオリンピアン達の仲良しショットが公開されました。スノーボード女子ビッグエアで金、女子スロープスタイルで銅を獲得した村瀬心椛選手が23日に自身のInstagramを更新。そこにはオフショットの様子が満載。男子ビッグエアで金メダルの木村葵来選手のトレードマークである坊主頭に男子スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝選手が持っていたひげそりで刈ろ