気象庁は来月から5月までの3か月予報を発表しました。太平洋側を中心に30年に1度程度の少雨の地域が広がっていましたが、春の前半も、西日本の太平洋側や沖縄・奄美では少雨傾向の見通しです。今後1週間程度は広い範囲で雨が予報されているものの、林野火災などに注意が必要です。また、今年の夏について、全国で高温になるとの見通しも発表されました。記録的な暑さを更新したこの3年より前の状況と比較した場合、「ベースとして