ミラノ・コルティナ五輪の日本選手団が24日に帰国。成田空港で到着セレモニーが行われ、フィギュアスケート・ペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来選手＆木原龍一選手が感謝を伝えました。空港では多くのファンに出迎えられたりくりゅうペア。セレモニーでは花束を受け取り、三浦選手は「金メダルと銀メダルを持ち帰ることができて本当にうれしいです」とコメントしました。木原選手は「心が折れそうな瞬間も皆様からの応援で