大手ハンバーガーチェーンの日本マクドナルドは、あすからおよそ6割の商品を値上げすると発表しました。ビッグマックは500円になります。【映像】値上げ後の標準価格（商品別）日本マクドナルドによりますと、標準価格の店舗では、チーズバーガーが220円から240円、ビッグマックが480円から500円、マックフライポテトのMサイズが330円から350円になります。商品全体のおよそ6割が10円から50円値上げされます。値上げは去年