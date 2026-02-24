韓国の尹錫悦前大統領の弁護団は、「非常戒厳」を宣言し内乱を首謀した罪で無期懲役とした一審判決を不服とし、控訴しました。【映像】一審での尹前大統領の様子尹被告を巡っては、大統領だったおととし12月に宣言した「非常戒厳」を巡り、ソウル中央地裁が19日、内乱を首謀した罪を認定し一審判決で無期懲役を言い渡しました。尹被告の弁護団は「一審判決の事実認定の誤りと法の誤解を明らかにしたい」とし、先ほど控訴しま