「川口市営第１７回２節」（２４日、川口）初日８Ｒで宮司佳奈（２３）＝浜松・３８期＝が逃げ切り勝ちを収めた。昨年７月の浜松以来の勝利で、上がり３・４５５は自己ベストを更新。それでもタイム以上に「久々の１着というのがうれしい」と喜んだ。「腰周りとハンドルを替えて乗りやすくなった」と操縦面がアップしたのも大きい。２５日の２日目は雨予報が出ているが、「川口の雨は食いつく感じがない」とイメージは良くな