関西国際空港、大阪（伊丹）空港の空港リムジンバスで、3月1日からクレジットカードなどのタッチ決済が利用可能になる。【写真】空港リムジンバスでうれしいタッチ決済設置イメージ関西空港交通、阪急観光バス、阪神バス、近鉄バス、奈良交通の5事業者、合計260台で、三井住友カードの公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用したクレジットカードなどのタッチ決済乗車サービスを開始する。一部路線・一部バ