人気シェフ・鳥羽周作氏（47）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「舌が肥えると損する」論争で私見を展開した。鳥羽氏は「舌が肥えると損するみたいな話しが話題になっていて」と切り出すと「確かに舌が肥えていくというか経験値が増える事によって解像度が上がるかも知れないだからこそ色々なシーンでのおいしいを楽しめる方が絶対に幸せ」とつづる。「高級が全てじゃないと思うもちろん良さはあると思うけ