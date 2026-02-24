中国商務省は、国家安全保障を理由に日系企業など20社を輸出管理規制リストに掲載し、軍民両用品の輸出を原則禁止すると発表しました。【映像】中国商務省の発表文中国商務省によりますと、リストに掲載されたのは三菱重工や川崎重工の関連企業のほか、防衛大学校など20の日系企業や大学です。中国の輸出事業者がこれらの企業などに対し、軍民両用品を輸出することは原則禁止され、特別な事情がある場合は中国商務省への申請