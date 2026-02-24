昨年6月、強い日差しに日傘を差す人たち＝東京都内気象庁は24日、夏（6〜8月）の天候の予報を発表した。地球温暖化の影響や、偏西風が日本付近で北寄りを流れるとの見通しから、気温は全国的に平年より高くなるとしている。熱中症対策など、暑さへの早めの備えが必要だ。降水量はほぼ平年並みとみられる。昨夏の平均気温は平年を2.36度上回り、2023年から3年連続で過去最高になっている。気象庁の担当者は、今年も記録的な値に