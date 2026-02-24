24日午前、大分県日田市の県道交差点で乗用車とバイクが衝突し、バイクを運転していた30代の男性が死亡しました。 【写真を見る】出合い頭に車と衝突バイクの35歳男性が死亡信号機のない県道交差点大分・日田市 24日午前8時55分頃、日田市有田にある県道日田玖珠線の交差点で、乗用車とバイクが出合い頭に衝突しました。 この事故で、バイクを運転していた日田市日高の会社員・宇都佳紀さん（35）が福岡県久留米市の病院