衆議院選挙で運動員に報酬を支払ったとして国民民主党の候補者ら3人が逮捕された事件を受けて、国民民主党の東京都連はこの候補者を除籍処分にしました。【映像】逮捕された容疑者国民民主党東京都連長「東京都連を代表いたしまして、心より深くお詫びを申し上げます」今月の衆院選に東京7区の候補者として立候補した国民民主党の入江伸子容疑者（63）とSNS運用会社の代表ら3人は、衆院選の選挙期間中にビラ配りなどの報酬とし