ミラノ・コルティナ冬季五輪の日本選手団帰国会見で、フィギュアスケートペア金メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の三浦は「大きなミスがあったが、積み上げた練習を信じて取り組むことができた」と話した。