ミラノ・コルティナオリンピックを戦い抜いた日本選手団が帰国。メダリストたちが帰国会見で改めて喜びを語った。フィギュアスケートのペアで金メダル、団体で銀メダルを獲得した三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）の「りくりゅう」ペアも会見に登壇。木原選手は「オリンピックで心が折れそうになった瞬間がありましたが、たくさんの方々に支えていただき、パートナーの璃来ちゃんとともに、最後まで走り抜くことができました