今季からバンテリンドームに新設される「ホームランウイング」「アリーナシート」「外野フェンスビジョン」が完成。２４日、報道関係者にお披露目された。ホームランウイングは左中間、右中間を狭めて、外野へ新たな座席を設置したもの。ライト側の「名鉄×ＷＡＯ！ホームランウイング」が１２８席（テーブル付きカウンター１０４席、６人掛けのグループ１８席、車いす２席、介護者４席）、レフト側の「東邦ガス未来のまんな