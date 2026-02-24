ドジャース山本由伸投手（２７）のＷＢＣ初戦での球数はかなり抑えられそうだ。台湾メディア「ＴＳＮＡ」は２４日、「山本由伸の台湾戦の球数制限は４５〜５０球」との記事を配信した。この日、「Ｊ―ｃｏｎＴａｉｗａｎ」のドジャース番、アンジェラ・ウー記者が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿。これを受けて同メディアは「山本の投球ぶりから３イニング以上が期待される」と台湾代表相手の好投を予想した。山本は今季初