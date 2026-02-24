米Microsoftは2月18日（現地時間）、Windows 11の先行バージョン「29531.1000」を公開した。Canary Channel内でオプションとして提供するとしており、チャネル内で2つのバージョンが共存することになる。Windows Insider Preview、Canaryチャネル内で2つに分裂 - Biuld 29500シリーズが選択できるようにMicrosoftはWindows 11の安定版バージョンに先行して「Canary」「Dev」「Beta」「Release Preview」の4つを展開しており、正式