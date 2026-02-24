TERASSは2月17日、「2026年 買って損しない街ランキング 2026」を調査した。同調査は2025年11月〜12月、TERASS所属の不動産エージェント、およびTERASS以外の不動事業者の従事者100名を対象に、インターネットで実施した。資産価値が確実視される「王道の街」今回の調査では、住宅価格の高騰が続くなか、利用者の6割以上が「資産性を重視する傾向」にあるとの実感を背景に、プロの視点から「資産価値の維持・向上が期待できるエリ