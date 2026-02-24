高木菜那さん、久々の日本で違和感爆発ミラノ・コルティナ五輪のテレビ解説で大活躍したのが、2018年の平昌大会マススタートなどで五輪金メダルにも輝いた元スピードスケート選手の高木菜那さん。久々に戻ってきた日本でつづった“違和感”に、共感の声が集まっている。高木さんは自身のSNSで23日に帰国したことを明らかにしていたが、同日深夜にXを更新。「まって。東京が春だ。え。花粉だ…」とつづった。東京はここ数日、最