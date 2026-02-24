TEAM JAPANが帰国時記者会見ミラノ・コルティナ五輪に出場した「TEAM JAPAN」の帰国時記者会見が24日、都内ホテルで行われた。日本代表のメダリストのうち15人が出席。現在の心境を語った。フィギュアスケートのペアで日本史上初となる金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組も参加した。木原は「オリンピックでは心が折れそうになった瞬間もありましたが、沢山の方に支えていただき、パートナーのりくちゃ