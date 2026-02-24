【モデルプレス＝2026/02/24】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が24日、公式X（旧Twitter）を通じてコメントを発表。プロデューサー・SIMON（JAKOPS）こと酒井じゅんほ容疑者（39）がコカインなどを所持していたとして警視庁に現行犯逮捕されたことを受け、コメントを発表した。【写真】XG、SIMONと撮影した成人式ショット◆XG、プロデューサー逮捕受けコメント「XGの関与は一切ございません」公式Xでは「一連の報道に関