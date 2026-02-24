生後7ヶ月の赤ちゃんが保護子猫ちゃんのほうに手を伸ばしたところ...。可愛くて尊い光景に笑顔が止まりません。 話題の投稿は45万回を超えて再生され、「可愛すぎるー」「幸せ空間だー！ずっと見ていたい」「尊くて愛おしい」「天使の戯れ」といった声が寄せられています。 【動画：子猫といっしょに遊びたい赤ちゃん→手を伸ばしたら…幼いもの同士の『尊すぎるやり取り』】 保護子猫と赤ちゃん Instagramアカウ