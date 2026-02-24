猫が『鉄分不足』になっているときのサイン4つ 体内の鉄分が不足すると貧血になります。貧血では何らかのきっかけで赤血球の数がすくなくなった状態、もしくはしっかりした赤血球が作れなくなるため、全身に酸素が行き渡らなくなり、細胞がエネルギーを作れなくなり、うまく働かなくなります。 初期段階では目立った症状はありませんが、貧血による酸欠を放置すればいずれ、日常生活を脅かすような症状が現れます。